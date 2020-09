Denunciado por espancar cachorro, homem agride a vizinha

Uma mulher de 33 anos foi agredida com um tijolada pelo vizinho, após ela denunciar maus tratos praticado por ele contra um cachorro. A ocorrência foi registrada por voltas 20h desse domingo, na Travessa Antúrio, no jardim Paulista.

A vítima relatou que após presenciar o vizinho agredindo um cachorro, com um pedaço de madeira, ela acionou a Associação de Defesa dos Animais e a Polícia Militar.

No entanto, quando a PM chegou, o acusado já não estava mais no local. Mas assim que a polícia saiu, o homem foi até a casa dela e a agrediu com um pedaço de tijolo. O Samu precisou ser acionado para prestar atendimento à vítima. Desta vez o agressor foi detido e encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.