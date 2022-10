Crime em apartamento: morre quarto homem baleado no centro de CM

Morreu na semana passada, após permanecer internado por 20 dias no hospital Santa Casa, Ronaldo Samuel Peres da Silva, 42 anos, que havia sido baleado no interior de um apartamento na área central de Campo Mourão. No dia do crime, três pessoas foram executadas no local. Com essa morte, Campo Mourão chega a 16 homicídios em 2022.

Tudo ocorreu na madrugada do dia 15 de setembro, no apartamento do edifício Santa Clara, na rua São José, quase esquina com a avenida Goioerê. Após o crime o autor fugiu em uma caminhoneta, e o veículo foi encontrado abandonado no anel viário, em Campo Mourão. Os disparos assustaram os moradores do prédio.

No dia do crime foram encontrados mortos, Marcelo Rodrigo de Souza, e Adriano Tupech, ambos de 34 anos, e Wagner Cesar Mendonça, 33 anos.

Ao iniciar as investigações, a Polícia Civil descobriu que o bando estaria envolvido em roubos em rodovias da região. O bando também teria participação no mega assalto ocorrido em Guarapuava, onde um grupo fortemente armado bloqueou as entradas da cidade para assaltar uma empresa de valores. A ação causou pânico nos moradores e um policial acabou morto.