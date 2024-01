Corpos encontrados em poço, na cidade de Roncador, são identificados

Foram identificados nesse fim de semana, os corpos encontrados na noite de sexta-feira, 19, no fundo de um poço, na cidade de Roncador. Trata-se de Ana Paula de Andrade Silva, 31 anos, e Sidinei Machado Aniceto, 34 anos.

Ambos moravam em Roncador e os corpos foram sepultados no sábado, 20, no cemitério da cidade. A morte de ambos causou grande comoção em Roncador.

O poço, onde os corpos foram encontrados, fica localizada em um casa desocupada, na rua Bom Princípio, no Jardim Anchieta. Vizinhos sentiram o mau-cheiro e acionaram a Polícia Militar.

Os policiais foram ao local e, num primeiro momento, constataram a presença apenas do corpo da mulher no fundo do poço. No entanto, com a chegada da Brigada Comunitária no local, e o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, foi encontrado também o corpo de um homem.

A mulher tinha marcas de tiros pelo corpo e, o homem, perfurações de lâmina nas costas. A Polícia Civil de Iretama vai investigar as circunstâncias das mortes. A principal hipótese é de duplo-homicídio.

Com informações: Voceeregião