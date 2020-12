Consultório odontológico e alvo de furto no centro de Campo Mourão

Um consultório odontológico localizado na rua Santa Catarina, no centro de Campo Mourão, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira. A ação do bandido ocorreu por volta das 3h, após a empresa de monitoramento informar o acionamento do alarme.

No local foi verificado que a porta frontal havia sido arrombada. O ladrão levou do consultório um notebook e uma câmera digital da marca Nikon.