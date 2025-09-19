Condutor com CNH suspensa é detido pilotando motoneta irregular e sob suspeita de embriaguez

Durante patrulhamento ostensivo na noite desta quinta-feira, 18, na área central de Campo Mourão, policiais militares abordaram uma motoneta Jet 50 preta que trafegava pela via sem placa de identificação e com o farol apagado.

De acordo com a PM, o condutor, de 30 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez e estava bastante agitado, resistindo às ordens legais de abordagem. Após insistentes tentativas de verbalização, ele acabou acatando parcialmente as ordens e foi submetido à revista pessoal, na qual não foram encontrados ilícitos.

Na sequência, a equipe verificou, por meio do sistema SESP/PR, que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do homem estava suspensa desde 16 de agosto deste ano. Também foi constatado que a motoneta não possuía registro junto ao Detran. O veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio do órgão de trânsito.

Apesar de lhe ser oferecido o teste do bafômetro, o condutor recusou-se a realizá-lo. Diante disso, os policiais lavraram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e encaminharam o suspeito à autoridade policial competente para as providências cabíveis.