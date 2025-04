Casal é preso com 164 kg de maconha escondidos em fundo falso de veículo acidentado na PR-082

Durante atendimento a um acidente de trânsito na rodovia PR-082, no município de Fênix, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRv) de Floresta localizou 164 quilos de maconha escondidos em um fundo falso de um veículo com placas do Paraguai. No momento da abordagem, os ocupantes do automóvel não foram encontrados.

Diligências realizadas pela polícia constataram que os suspeitos, uma família, havia sido levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fênix e, posteriormente, seguiram de táxi até o município de Floresta. Uma equipe da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com apoio da Operação com Cães, conseguiu localizar todos os envolvidos em um hotel, às margens da PR-317.

O casal — um homem de 34 anos e uma mulher de 32 — recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Maringá. As duas adolescentes que os acompanhavam, de 13 e 14 anos, foram assistidas pelo Conselho Tutelar.

Além do entorpecente, foi apreendido o veículo acidentado e o casal recebeu voz de prisão. As adolescentes foram encaminhadas para acompanhamento do Conselho Tutelar.