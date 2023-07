Casal é detido pela PM após ser flagrado em ato sexual no interior de veículo

Um casal foi detido na manhã desta quarta-feira, 12, praticando sexo no interior de uma caminhonete nas proximidades da estação rodoviária de Campo Mourão. A Polícia Militar fazia patrulhamento nas imediações e flagrou o ato obsceno, em plena luz do dia.

Na tentativa de realizar a abordagem, o motorista empreendeu fuga, mas logo em seguida foi abordado no estacionamento do Hipermercado Condor. O condutor já estava fora do veículo quando os policiais chegaram.

Durante o início da abordagem, a passageira ainda se encontrava no banco traseiro da camionete, terminando de se vestir. Os dois foram encaminhados ao 11º BPM para as medidas cabíveis.

Ainda na manhã de hoje, a PM deteve outro homem por ato obsceno, na área central. O indivíduo foi denunciado por estar se masturbando em um veículo VW/Gol, em frente a uma academia de mulheres.

Ao receber voz de abordagem ele se recusou a sair do veículo e ainda tentou arrancar com o carro para se evadir do local, porém foi contido pela equipe. Aos sair do carro, ele ainda estava sem as vestimentas da parte de baixo.

De acordo com a PM, ele já responde pelo mesmo tipo de crime cometido há cerca de um ano. O homem foi levado para a 16º SDP onde foi autuado pelo crime.