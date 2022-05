Casal é detido em Luiziana com carro locado no estado de Minas Gerais

A Polícia Civil de Campo Mourão recuperou na noite dessa sexta-feira, um veículo GM/Onix que havia sido locado no estado de Minas Gerais. O automóvel, ocupado por um casal foi localizado em um posto de combustível na cidade de Luiziana.

Os policiais iniciaram as diligências após denúncia de apropriação indébita do Onix e chegaram até Luiziana, onde encontraram o veículo. Sobre a origem do carro, ambos entraram em contradição.

Diante da situação, o veículo, bem como o casal foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de apropriação indébita. O rapaz tem passagem por envolvimento no tráfico e porte de arma; ela também já responde por porte ilegal de arma.