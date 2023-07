Casal é assaltado por dupla em motocicleta

Um casal foi abordado e assaltado por dois homens em uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira, no jardim Isabel, em Campo Mourão. As vítimas relataram que voltavam do trabalho quando os bandidos chegaram em uma moto CG de cor escura.

Mediante ameaças, a vítima contou que a dupla levou ao seu celular, modelo Motorola ONE. Após orientação policial houve a tentativa de rastrear o celular, porém a vítima não sabia a senha de e-mail google, inviabilizando a tentativa.

A equipe policial realizou o patrulhamento na região, mas os indivíduos não foram localizados.