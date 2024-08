Casal de irmãos, morador de Fênix, é assaltado e agredido em CM

Um casal de irmãos, morador da cidade de Fênix, foi assaltado e agredido em Campo Mourão na noite dessa quarta-feira, 31, na região do jardim Copacabana. Com ferimentos, o homem de 40 anos, e a irmã, de 34, buscaram ajuda em um supermercado próximo, com o vigilante do local.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem com um corte na face, necessitando de atendimento médico. Os dois contaram que são moradores de Fênix e que chegaram ontem em Campo Mourão para trabalharem em uma construção civil, Vila Cândida.

No entanto, quando passavam pelo jardim Copacabana, foram abordados por vários indivíduos armados com um facão e um punhal. Além das agressões, os criminosos ainda levaram um celular LG 4 de cor preta das vítimas.

O Samu foi chamado e prestou atendimento, encaminhando os dois para a atendimento na UPA. A equipe policial efetuou patrulhamento na tentativa de localizar os autores do fato, porém, eles continuam foragidos.