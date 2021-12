Casal briga e homem é detido por ameaçar mulher com faca

Um casal foi parar na delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão após troca de agressões na residência em que mora, na Rua Das Águias, no Lar Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 20h30 dessa terça-feira.

No local, os policiais encontraram o casal, ambos com escoriações pelo corpo. A mulher relatou que o marido chegou em casa agressivo e a teria puxado pelos cabelos. Em seguida pegou uma faca e tentou feri-la.

Ela disse que também agrediu o marido. O homem, que estava visivelmente embriagado, alegava apenas ter sido agredido. Ainda conforme a mulher, as agressões cessaram porque sua filha de 10 anos começou a gritar.

A vítima disse que já foi agredida outras vezes, mas teve receio de tomar as providências. Ambos foram encaminhados até a delegacia para que fossem tomadas as devidas providências. As duas crianças do casal ficaram sob responsabilidade de familiares.