Carro furtado de garagem de prédio é recuperado

A Polícia Militar recuperou no final da manhã deste sábado, um Fiat Palio que havia sido furtado da garagem de um prédio residencial, localizado na rua São Josafat, centro de Campo Mourão

O furto ocorreu na madrugada de ontem. Além do carro, foram furtados alguns botijões de gás do local. Nesta manhã os policiais faziam patrulhamento no jardim Santa Rosa, quando foram informados de que um veículo com um dos vidros quebrados estava em situação de abandono próximo à pracinha do bairro.

No local a equipe policial constatou que se tratava do Palio furtado ontem. O veículo foi encaminhado para a delegacia para ser devolvido ao proprietário.