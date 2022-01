Caminhoneta é levada durante assalto em Moreira Sales

Três bandidos invadiram uma residência no distrito de Paraná do Oeste, em Moreira Sales, renderam as pessoas que estavam no local e roubaram uma caminhoneta Chevrolet S-10. A ação ocorreu por volta das 22h dessa terça-feira (4).

De acordo com as informações das vítimas, enquanto um dos criminosos saiu com o veículo, os outros dois ainda permaneceram na casa por algum tempo. Quando saíram levaram três celulares dos moradores.

A Polícia Militar foi acionada e avistou uma caminhoneta com as mesmas características da que foi roubada, vindo em sentido contrário. Houve perseguição e o veículo seguiu pela rodovia PR-479, sentido a Tuneiras do Oeste, até as proximidades do Rio Goioerê, quando a equipe da PM perdeu o contato e o veículo não foi mais localizado.

Com informações: Goionews