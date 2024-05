Caminhão furtado em Pitanga é recuperado em Engenheiro Beltrão

Um caminhão Ford/F11000, com registro de furto em Pitanga, foi encontrado abandonado ontem em Engenheiro Beltrão. A Polícia Militar foi informada que na estrada rural na comunidade Jumirim, quatro indivíduos em um veículo escuro, teriam escondido um caminhão em meio a uma roça de milho.

Segundo a informação, moradores da região suspeitavam que o referido veículo seria usado para prática de furto de gado. Chegando no local, a equipe policial andou cerca de 300 metros a pé, seguindo marca de milho quebrado, onde foi encontrado o veículo.

A equipe constatou o registro de furto ao identificar o nome do proprietário do caminhão. O registro de um boletim de furto havia sido registrado ainda ontem no município de Pitanga. O veículo foi conduzido para a Delegacia local para os procedimentos cabíveis.