Caminhão furtado em Maringá é recuperado pela Polícia Rodoviária, em Peabiru

A Polícia Rodoviária da balança de Peabiru recuperou no início da noite de ontem, um caminhão Mercedes Benz que havia sido furtado de um posto de combustíveis, em Maringá.

A equipe policial recebeu a informação que o veículo era monitorado por GPS/Anti Furto, e que o mesmo estaria seguindo sentido a Peabiru. Uma barreira foi montada em frente ao posto rodoviário e logo na sequência o veículo foi abordado.

O condutor, de 42 anos, possui dezenas de passagens pelo sistema carcerário tais como, furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes. Ele se encontra no regime semiaberto pela comarca de Londrina e informou que iria levar o caminhão até a cidade de Toledo, onde venderia pelo valor de R$ 50 mil, porém, não informou quem seria o receptador.

O homem informou também que estava sendo escoltado por um veículo Fiesta prata, dirigido por um indivíduo conhecido por “Gordão”. A informação foi repassada ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, mas o veículo não foi localizado.

A Polícia Rodoviária encaminhou o detido para a delegacia de Peabiru. O proprietário do caminhão também foi ao posto rodoviário onde passou toda a situação do monitoramento do veículo e registrou a ocorrência.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru