Buscas são retomadas por corpo em poço

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, com apoio de máquinas da secretaria de Obras do município, reiniciaram nesta manhã as buscas pelo corpo de uma pessoa no interior de um poço de 20 metros, em uma chácara, próximo ao anel viário, em Campo Mourão.

Ontem o Corpo de Bombeiros não conseguiu fazer a retirada pelo buraco, com cordas, por isso equipes da Defesa Civil e a secretaria de Obras do município passaram o dia no local com máquinas retroescavadeiras. Um outro buraco foi aberto ao lado para que o corpo seja retirado por baixo.

O poço está localizado em uma chácara, às margens da rodovia PR 158, onde na noite de sábado uma casa pegou fogo. Os bombeiros foram ao local, fizeram o rescaldo e depois que saíram foram comunicados de que um corpo estava carbonizado no que sobrou da casa.

O corpo foi localizado e levado ao IML. Logo em seguida a descoberta de que outro cadáver estava dentro de um poço, na mesma chácara.