Briga de casal termina em confusão e apreensão de arma no Anel Viário

Uma briga de casal por pouco não terminou em tragédia na PRC-158, no trecho do Anel Viário de Campo Mourão, na noite desta segunda-feira, 28. Segundo relatos, uma mulher de aproximadamente 40 anos seguia viagem com seu companheiro, um homem de 87 anos, quando começaram a discutir dentro de uma caminhonete Fiat/Strada.

Em determinado momento, a mulher percebeu que o homem levou a mão para trás do banco do passageiro, onde estava uma bolsa que, segundo ela, guardava um revólver. Temendo pela própria segurança, ela reagiu e começou a agredir o companheiro, enquanto acionava equipes de resgate, informando que poderia estar ferida.

Rapidamente, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar deslocaram-se até o local indicado. Após a ponte no sentido Cascavel a Peabiru, os socorristas encontraram a caminhonete fora da pista, mas a mulher já estava sozinha. Nervosa e com arranhões na região do tórax, ela foi avaliada pelos bombeiros, mas recusou encaminhamento ao hospital.

Segundo informações, o suspeito fugiu correndo e se embrenhou em meio a um milharal próximo à rodovia. Durante buscas no veículo, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

A mulher possui medida protetiva contra o homem, mas mesmo assim estava mantendo encontros com ele. Ela foi encaminhada à delegacia de Campo Mourão, onde prestará depoimento. O suspeito ainda não foi localizado, e a Polícia Civil dará sequência às investigações para esclarecer o que realmente ocorreu.