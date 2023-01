Borracheiro é morto a tiros no terceiro homicídio do ano em CM

O mês de janeiro ainda não chegou à metade, e Campo Mourão já registrou o terceiro homicídio do ano. A vítima é o borracheiro Essibido Vicente da Silva, 60 anos, morto com vários tiros de pistola na manhã deste sábado, em frente a sua borracharia.

O estabelecimento fica localizado na avenida Manoel Mendes de Camargo, próximo à 16ª Subdivisão Policial. Vicente havia acabado de abrir a borracharia, pouco depois das 8 horas da manhã, quando um motociclista parou em frente ao local e disparou contra ele.

Sem nenhuma chance defesa, o borracheiro morreu instantaneamente. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros constataram o óbito.

Também estiveram no local, equipes da Polícia Militar, Civil e Polícia Cientifica para coleta de dados e início das investigações. Várias cápsulas de pistola 9mm foram encontradas no local, além de um revólver que seria do borracheiro.

Os policiais ainda estavam no local quando receberam informações de uma motocicleta com as mesmas características da usada pelo criminoso, abandonada às margens da PR-158, no anel viário. A moto foi apreendida para averiguação. O autor do crime está foragido.