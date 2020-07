Bombeiros encontram corpo no quarto dia de buscas em poço

As equipes de buscas do Corpo de Bombeiros localizaram no início da tarde desta quarta-feira, o corpo supostamente de um rapaz que havia sido desovado em um poço de aproximadamente 20 metros, em uma chácara, nas proximidades do anel viário.

O corpo foi localizado após longos quatro dias de buscas, que incluiu abertura de buraco com retroescavadeira e retirada de terra manual. A suspeita é de que a vítima seja um jovem de 23 anos, desaparecido há cerca de uma semana. Ele seria morador no conjunto Avelino Piacentini.

As buscas contaram hoje com apoio do Canil de Cianorte. O cão é treinado para localizar pessoas vivas ou mortas.

Na mesma chácara já foi encontrado um corpo carbonizado no fim de semana em uma casa queimada. A Polícia Militar não descarta que outros corpos tenham sido desovados no local, por isso o apoio do Canil para auxiliar nas buscas.