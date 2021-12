Bandidos são presos após tomarem veículo de assalto em C. Mourão

Três jovens moradores no distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão, foram presos em Campo Mourão após tomarem um veículo Fiat Uno de assalto. A vitima, uma mulher de aproximadamente 30 anos, dirigia o veículo na rua Andorinhas, quando foi abordada pelos criminosos.

Um deles, portando uma arma de fogo anunciou o assalto e levou o veículo da vítima. Os criminosos seguiram em direção à comunidade Barreiro das Frutas. Um deles dirigia um GM Celta, dando cobertura para o assalto.

A mulher acionou a Polícia Militar e repassou as informações sobre o veículo e a direção tomada pelos bandidos. Equipe da Radio Patrulha (RPA), Rotam e Patrulha Rural iniciaram diligências pela rodovia PR 158, sentido ao trevo do Barreiro das Frutas e também passaram por estradas vicinais.

Foi então que a equipe da RPA localizou os bandidos com o veículo na conhecida Estrada do Campo Bandeira. O trio tentou fuga, mas um dos pneus do Uno estourou e um deles foi detido no local. Outros dois entraram em uma mata, mas também foram capturados.

Com eles os policiais apreenderam um simulacro de pistola 9mm. O Fiat Uno também foi encaminhado para a delegacia para ser entregue à proprietária. O Celta pertence a um dos criminosos. Moradores de Ivailândia, eles têm 19, 21 e 25 anos.