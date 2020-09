Bandidos roubam veículo e deixam vítimas no trevo do Barreiro das Frutas

Um roubo de veículo foi registrado por volta da meia noite de segunda-feira, no jardim Parque do Lago, porém as vítimas foram localizadas pela PM nas imediações da Rodovia PR-158 (imediações da Capela do Calvário).

As três pessoas, sendo dois rapazes e uma moça, relataram à PM que estavam no residencial Parque do lago conversando, quando foram surpreendidos por dois bandidos, um deles armado com revólver.

A dupla anunciou o assalto, mandou que todos entrassem no Audi/A3 de cor vermelha de uma das vítimas. Próximo ao trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, os três foram deixados e os criminosos fugiram com o carro.