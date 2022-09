Bandidos invadem a Coamo de São João do Ivai e levam insumos

O entreposto da Coamo da cidade de São João do Ivaí, foi alvo de assalto no final da manhã desta sexta, 16. Segundo as informações, pelo menos três homens armados invadiram a área de carga e insumos da cooperativa.

Após renderem os funcionários que estavam no setor, eles carregaram um caminhão furgão com os produtos insumos e fugiram. Ninguém ficou ferido na ação.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente iniciou um cerco. Com isso os bandidos acabaram abandonando o veículo com a carga, em uma área rural, no município de São Pedro do Ivai. Equipes da Polícia Militar e Civil de toda região foram mobilizadas e estão em busca dos assaltantes, mas eles continuam foragidos. Um veículo de cor escura pode ter dado apoio a eles.

Com informações e foto: Colunanews