Bandidos fogem após troca de tiros com policiais em Fênix

Três homens trocaram tiros com policiais militares em Fênix na noite dessa quarta-feira (1) e em seguida fugiram em meio a uma mata, na região da Vila Chatuba. Foram vários disparos que deixaram moradores assustados.

A Polícia Militar foi ao local após receber informações de que três homens – entre eles dois irmãos – estavam efetuando disparos de arma de fogo em uma rua no final da cidade, próximo a um bar.

Segundo as informações, um deles teria envolvimento em um duplo homicídio em Fênix. Policiais de Quinta do Sol, de Engenheiro Beltrão e de Barbosa Ferraz se reuniram no local da ocorrência para tentar deter os suspeitos.

Em um primeiro momento, os policiais abordaram um homem e enquanto o revistavam, ouviram dois disparos de arma de fogo. Os policiais seguiram em região aos disparos, próximo a uma mata e avistaram a cerca de 150 metros, quatro suspeitos, que passaram a atirar contra a equipe.

Os policiais também atiraram em direção a eles, mas os bandidos adentraram na mata fechada e ainda efetuaram mais alguns disparos. Apenas um deles se manteve no local, deitado atrás de uma árvore.

A equipe da Rotam de Campo Mourão também foi acionada para dar apoio e uma varredura no interior da mata foi feita pelos policiais e em estradas rurais da região.

Apesar dos esforços, ninguém foi localizado. O único homem abordado pela PM deveria ser ouvido na manhã desta quinta-feira na delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.