Bandidos assaltam ônibus próximo a Juranda

Um ônibus ocupado por 50 pessoas, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira, na rodovia BR 369, próximo ao trevo de acesso a Juranda. Segundo as vítimas, seis bandidos estavam armados com pistolas e revólveres e atiraram no coletivo para obrigar o motorista a parar.

Ainda segunda as vítimas, o grupo usava um veículo Honda City. Após o motorista parar, os criminosos o obrigaram a desviar para uma estrada vicinal, onde roubaram dinheiro e outros pertences dos passageiros.

Após o bando sair do local, a Polícia Militar foi acionada e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal o ônibus foi localizado na estrada rural, a cerca de 2 km da rodovia. Os passageiros relataram que estavam indo até a cidade de Foz do Iguaçu.