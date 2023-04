Bandidos assaltam motorista e levam cerca de R$ 700,00

Mais um assalto à mão armada foi registrado na tarde desta segunda-feira, em Campo Mourão. Dois homens em uma motocicleta abordaram o motorista de um GM/Astra, na rua Jabuti, paralela ao Parque de Exposições e levaram cerca de R$ 700,00 da vítima.

Por ser uma rua de chão e esburacada, o motorista trafegava devagar o que facilitou a ação dos criminosos. Armados com uma pistola, eles deram voz de assalto e, além do dinheiro, levaram a chave do automóvel.

O motorista acionou a Polícia Militar e as equipes realizam diligências para tentar encontrar os criminosos. No horário do almoço, em outro assalto, um taxista teve o seu veículo roubado no jardim Shangrilá. O ladrão solicitou uma corrida cometeu o assalto usando uma faca.