Bandidos assaltam família e levam três carros em Juranda

Quatro homens armados invadiram uma residência, por volta das 20h desta segunda-feira, em Juranda, renderam a família e levaram três veículos da garagem. Uma das vítimas que estava na residência no momento do roubo procurou ajuda no destacamento da Polícia Militar.

Ele relatou que seus familiares foram rendidos por quatro homens, todos armados com revólveres. Ainda segundo a vítima, após render todos que estavam na casa, os bandidos roubaram celulares e saíram levando um VW/Golf GTI de cor preta, ano 1997; uma Toyota/Hilux de cor branca, ano 2015; e um Toyota Corolla de cor prata, ano 2012.

No momento do roubo a região da casa estava sem energia elétrica, o que pode ter facilitado a ação dos criminosos.