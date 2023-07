Bandidos assaltam entregador de cigarros e roubam carga avaliada em R$ 40 mil em Terra Boa

Dois bandidos roubaram uma carga de cigarros na cidade de Terra Boa após o entregador parar em uma panificadora, no centro da cidade. O assalto ocorreu na manhã desta quinta-feira.

Ao ser acionada pela empresa responsável pela mercadoria, a Polícia Militar iniciou buscas e apreendeu o carro usado pelos bandidos, mas sem a mercadoria. Os criminosos conseguiram escapar.

Como a carga possuía rastreador, a empresa constatou que o veiculo, um Fiat Fiorino, estava às margens da rodovia PR-082, entre acidade de Terra Boa e Cianorte. O motorista relatou que estava realizando uma entrega de cigarros na cidade de Terra Boa, quando ao sair do estabelecimento foi abordado por dois homens.

Ele disse que foi obrigado a sentar-se no banco do carona da Fiorino, enquanto um dos indivíduos assumiu a direção do veiculo. O outro homem seguiu acompanhando com um veiculo VW/Gol de cor branca.

Os dois veículos seguiram pela rodovia PR-082 até a estrada Avenorte onde a dupla parou e transferiu as caixas de cigarro para o veiculo Gol fugindo em seguida.

Enquanto a equipe ainda permanecia no local, a empresa de rastreamento repassou uma nova localização do GPS que estava junto com a carga, a qual indicava que a mesma estava na região de Araruna.

A Polícia Militar realizou um cerco no local com o auxilio das equipes RPA, Rotam, Rocam, CPU e Canil, e localizaram apenas o veículo Gol, sem a mercadoria. Com a aproximação das viaturas os criminosos fugiram a pé em meio a uma mata e não foram localizados.