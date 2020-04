Bandido armado rende vigia e rouba objetos de creche

Um homem armado com uma faca rendeu o vigilante de uma creche na madrugada desta quarta-feira e roubou um monitor, um teclado e um aparelho de DVD do estabelecimento.

A ação ocorreu por volta da meia-noite, no Centro Municipal de Ensino Infantil Nossa Senhora de Fátima, no jardim Paulino. Ao chegar na creche o vigilante informou que ouviu um barulho e ao checar, acabou surpreendido pelo bandido armado com uma faca.

O ladrão trancou o vigia no banheiro e acabou roubando os objetos da creche. Logo depois de perceber que o assaltante teria saído do local, a vítima acionou a Polícia Militar. Os policiais realizaram rondas pelo local, mas o suspeito não foi

localizado e nem os objetos.