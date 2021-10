Bandido armado assalta entregador de bebidas

Um homem armado com pistola, assaltou duas pessoas que faziam a entrega de bebidas com um caminhão, na avenida John Kennedy, no Lar Paraná, em Campo Mourão. A ação ocorreu por volta das 17h de ontem.

Segundo as vítimas, quando descarregavam o caminhão de bebidas, na esquina com a rua Tarumã, foram surpreendidas por um homem armado com uma pistola.

Após dar voz de assalto, o bandido foi até a cabine e roubou um celular Samsung A20, uma jaqueta, carteira com cerca de R$ 1 mil e documentos pessoais.

O criminoso se evadiu numa motocicleta Honda/CB 300 de cor amarela. As vítimas não conseguiram visualizar se havia mais uma pessoa na moto. Equipes da PM realizaram buscas pelo autor, porém nenhum suspeito ou a motocicleta foram localizados.