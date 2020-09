Atirador mata e passa com carro por cima da vítima, em Campo Mourão

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão na noite desta quarta-feira, no conjunto José Richa. A vítima, um jovem de 22 anos,identificado por Jonatan dos Santos, conhecido por “Di Menor” e com várias passagens pela polícia, por furtos e roubos.

O crime ocorreu por volta das 22h30. Segundo as informações, o autor do crime estava em um veículo GM/Celta, de cor preta. Após os primeiros disparos, a vítima ainda correu na tentativa de escapar da morte, mas foi perseguida e atropelada pelo veículo do criminoso.

O rapaz caiu e recebeu mais tiros na face, morrendo no local. O atirador, que usou um revólver calibre 38, fugiu do local. O corpo foi encaminhado ao IML.

A equipe da Rotam esteve no local e o comandante da equipe, subtenente J.Silva disse que a vítima tinha passagens pela polícia e já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio, em julho.

“Infelizmente, um crime com requintes de crueldade. Além dos tiros, a vítima ainda foi atropelada pelo veículo do criminoso ao tentar escapar correndo. Apesar de ser conhecido como Di Menor, ele tinha 22 anos, mas diversas passagens no crime. Familiares disseram que ele ainda tentou sair do mundo do crime, estava trabalhando, mas acabou morto”, disse J.Silva.