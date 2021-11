Assalto a banco termina com seis mortos em Três Barras do Paraná

Uma tentativa frustrada de um assalto a banco terminou com seis homens mortos pela polícia, na cidade de Três Barras do Paraná, na madrugada desta quinta-feira. Os criminosos fortemente armados foram interceptados pela PM, que frustrou a tentativa de roubo.

Antes, porém, houve tiroteio com rajadas de bala vindas de todas as direções, causando pânico nos moradores. A ação interditou as principais vias do centro da cidade.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros deram apoio, mas seis criminosos acabaram mortos. As informações dão conta de que o serviço de inteligência já acompanhava as movimentações e aguardava os ataques.

Foram utilizados na operação policial, inclusive, snipers, que são atiradores de elite, e cuja ação foi determinante no êxito da contenção ao crime. Os disparos atingiram estabelecimentos comerciais e residências.

Fonte: click3.com.br