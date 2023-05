Após desentendimento, homem é ferido a facada no jardim Gutierrez

Um homem de 58 anos foi ferido com uma facada, durante desentendimento com outro homem, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Curió, no jardim Gutierrez, na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h.

A Polícia Militar esteve no local e prendeu o agressor em flagrante. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, com um ferimento superficial no corpo e não queria ser encaminhado ao hospital.

No entanto, ele foi convencido pelos socorristas a receber atendimento médico. O acusado do crime foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.