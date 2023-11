Após beber, motorista bate carro em muro, desacata policiais e acaba preso

Em um ato de imprudência no trânsito, um homem de 28 anos acabou assumindo o volante de um Fiat Palio, após ingerir bebida alcoólica. O resultado não poderia ser outro: perdeu o controle da direção e foi parar no muro de uma residência. Além disso quase atropelou pedestres na rua, incluindo crianças.

O acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira, 6, no cruzamento das ruas José de Oliveira Rosa, com a Olívio Salvadori, no conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão.

Mesmo ferido, ele recusou o atendimento do Corpo de Bombeiros, empurrou um dos socorristas e desacatou policiais militares com xingamentos, demonstrando total descontrole. Dentro do carro havia garrafas de bebidas alcoólicas.

Mesmo contra vontade, por necessitar de uma sutura em um ferimento na cabeça, ele foi levado para a UPA e depois para a 16ª Subdivisão Policial, enquanto o automóvel foi encaminhado para o pátio da Detran por conta de débitos.