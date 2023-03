Ameaçada pelo companheiro, mulher pula do carro em movimento

Temendo pelas ameaças do companheiro, uma moradora de Janiópolis pulou do carro que ele dirigia e ficou ferida. O fato foi registrado nesse domingo, no distrito de Pinhalzinho.

A mulher disse que as ameaças ocorreram após o homem, com quem mantém um relacionamento conjugal, passou em sua casa e a chamou para irem até a zona rural levar alimentar os animais que ele cuida.

Ao entrar no carro, ela conta que passou a ser ofendida pelo companheiro, que dizia que ela mantinha em seu aparelho celular o contato de vários outros homens. Os dois discutiram e o homem teria ameaçado “enfiar uma faca na vítima”.

Temendo por sua integridade física, e pelo fato de já ter sido agredida outras vezes por ele, a mulher pulou do carro em movimento, no momento em que o mesmo reduziu a velocidade para passar em uma lombada.

Devido à queda sofrida, ela apresentou escoriações em seus joelhos. Pessoas que presenciaram o fato prestaram atendimento e a Polícia Militar foi chamada, mas o suspeito não foi localizado.