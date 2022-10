Advogado explica condenação do réu acusado de atentado contra Renata Franco

Em entrevista ao Tásabendo.com, o advogado responsável pelo caso da Renata Franco, Gustavo Ferreira Dias, explica a condenação do réu, acusado de atentado ocorrido há quase sete anos. Ele foi condenado a nove anos e nove meses de prisão em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, mediante dissimulação. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira, no Tribunal de Júri do Fórum de Campo Mourão.