Adolescente é raptado, agredido e ameaçado de morte

Um adolescente de 15 anos foi raptado, amarrado a uma árvore e agredido, na tarde de sexta-feira (21), em uma mata nas imediações do jardim Tropical, em Campo Mourão. Após conseguir se soltar das amarras ele voltou para casa e comunicou o fato para sua mãe.

A mulher, que mora no conjunto Fortunato Perdoncini, acionou a Polícia Militar e registrou a denúncia. Segundo ela, seu filho havia sido raptado quando estava nas proximidades da ponte que liga o bairro Fortunato Perdoncini, ao Jardim Bandeirantes.

O agressor seria uma pessoa conhecida da família. Ele teria pego o garoto à força, colocado dentro de um veículo e o levado até uma mata, próximo ao jardim Tropical, onde o mesmo foi amarrado a uma árvore e agredido.

Antes de sair do local, o suspeito chegou a dizer que voltaria para matá-lo, porém, nesse período, o adolescente conseguiu se soltar e voltou para casa. Ele informou aos policiais que a motivação seria um desentendimento com uma vizinha, que seria irmã do agressor.

A agressão e ameaça, teriam sido cometidos a pedido dela. O fato, segundo ele, ocorreu na sexta-feira, por volta das 12h, sendo que só conseguiu fugir por volta das 17h. Contudo, a Polícia Militar só foi informada no sábado. A mãe do garoto foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados. O agressor não foi localizado.