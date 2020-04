Adolescente é cruelmente assassinada em MT

Uma adolescente de 13 anos, que estava desaparecida na cidade de Sorriso (MT), foi encontrada morta, por volta de 1h da madrugada dessa quinta-feira (02). Anna Luiza Nunes do Carmo, 13 anos, estava desaparecida desde a última terça-feira (31).

O corpo foi localizado embaixo de uma árvore, em um terreno baldio, nas proximidades de um ginásio poliesportivo. Vídeo mostra a adolescente caminhando sozinha em avenida antes de ser morta

Conforme investigações preliminares, o corpo apresentava diversos ferimentos de espancamento, inclusive com traumatismo craniano. Um tijolo foi localizado próximo ao corpo.

Não há informações se a adolescente sofreu abuso sexual. O corpo da menor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal – IML.

O DESAPARECIMENTO

Na noite de terça-feira, por volta das 22 horas, a garota entrou no quarto para dormir, como fazia costumeiramente. Porém, ao amanhecer ontem a mãe não a encontrou no quarto. A mulher foi até a delegacia onde registrou um boletim de ocorrência. A família reside no bairro Jardim Itália em Sorriso-MT.