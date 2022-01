Adolescente é apreendido com motocicleta furtada

Policiais militares da Rocam apreenderam um adolescente de 17 anos com uma motocicleta com queixa de furto, ocorrido em setembro do ano passado.

Um outro rapaz estava na garupa, mas segundo o menor ele estava apenas de carona. Os policiais constataram durante a abordagem que a placa não correspondia à motocicleta, uma JTA/Suzuki EN 125 Yes de cor prata.

O adolescente foi encaminhado, juntamente com o veículo, até a delegacia de Campo Mourão. O outro rapaz foi liberado no local.