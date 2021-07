Adolescente é apreendido após assalto a padaria, em Terra Boa

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar, após participar de um assalto a uma padaria, na cidade de Terra Boa, na companhia de outro homem. O roubo ocorreu por volta das 19h30 dessa quarta-feira.

A vítima relatou aos policiais que um dos criminosos estava armado com um revólver e o outro com uma faca. Após anunciarem o assalto, roubaram certa quantia em dinheiro, dois aparelhos celulares, além de documentos pessoais das vítimas.

Momento antes do roubo, o mesmo adolescente teria comprado um salgado na padaria e após alguns minutos retornou acompanhado de outro jovem para realizar o crime.

A equipe policial iniciou o patrulhamento pelo município, e abordou o adolescente suspeito, que já possui passagens pela polícia.

Com ele, foi localizada uma porção de maconha ( 17 gramas), embalada em sacola plástica. Outra grande quantidade de maconha foi apreendida em seguida na casa dele, totalizando 1.627kg da droga, embalados em fita adesiva.

As vítimas do assalto o reconheceram por meio de fotos, informando que ele estava armado com o revólver, mas o menor negou o crime. O dinheiro e os celulares roubados não foram localizados. O outro homem que participou do roubo está foragido. O adolescente foi encaminhado para a delegacia, juntamente com as drogas apreendidas.

Já no início da madrugada desta quarta-feira, com apoio de policiais de Cianorte, nas buscas pelo segundo suspeito do assalto, a equipe chegou até uma residência, onde encontraram apenas uma mulher de 25 anos. Na revista feita na casa, os policiais apreenderam um revólver calibre 22.

A mulher se mostrou surpresa, dizendo não ter conhecimento sobre a arma, a qual informou que poderia ser de seu companheiro, que não estava no imóvel. Como não possuía porte, ela foi encaminhada para a delegacia. A arma foi apreendida.

Informações: Enfoque Regional