Adolescente é apreendido ao pichar ginásio de esportes

A Polícia Militar apreendeu em flagrante um adolescente de aproximadamente 15 anos enquanto ele pichava as paredes do ginásio de esportes do jardim Aeroporto, na tarde desta quinta-feira.

A denúncia que chegou ao 11º Batalhão da Polícia Militar informava que três rapazes estavam no local fazendo a pichação do prédio público. Ao chegar lá as equipes da PM visualizaram o trio em ação, mas dois conseguiram escapar.

Com o adolescente apreendido os policiais encontraram um spray de tinta preta usada na pichação e uma pequena quantia de maconha, além de papel de seda usado para fazer o chamado “baseado”. O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.