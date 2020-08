Adolescente é agredida e tem os cabelos cortados com canivete

Uma adolescente de 17 anos foi agredida e teve o cabelo cortado com um canivete, durante uma confusão, na rua Das Perdizes, no conjunto Milton Luiz Pereira, em Campo Mourão.

O fato foi registrado por volta das 19h. Alguns acusados das agressões foram detidos pela PM. Entre os envolvidos estão três mulheres, uma delas adolescente de 16 anos.

De acordo com a jovem, ela estava na casa do atual namorado, quando começou a receber ameaças do ex-namorado, de 21 anos. Ainda segundo ela, o “ex” teria passado diversas vezes na frente da casa com um veículo Fiat/Uno, de cor vermelha.

Após várias ameaças por telefone, ele teria invadido a residência em companhia das três mulheres. O namorado da jovem fugiu do local quando a casa foi invadida.

Os avós dele estavam na casa no momento. Os agressores retiraram a jovem à força e, na rua, as garotas começaram a agredi-la brutalmente, com socos e tapas. Uma delas estava com um canivete, que foi utilizado para cortar o cabelo da adolescente.

Após as agressões o grupo fugiu no veículo Fiat/Uno, que logo depois foi localizado pela PM. Duas jovens (16 e 19 anos) e o rapaz de 21 anos, foram detidos na abordagem. O rapaz conseguiu se evadir com o veículo, mas foi abordado logo depois.

Na casa dele os policiais encontraram o celular da jovem agredida. Com uma das acusadas foram localizados o canivete e uma porção de maconha.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis. O veículo foi encaminhado ao pátio da Ciretran.