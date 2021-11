Adolescente de 14 também também diz ter sido vítima de maníaco em CM

Mais uma vítima do homem acusado de ter estuprado várias mulheres em Campo Mourão compareceu na delegacia nesta segunda-feira e o reconheceu. A vítima é uma adolescente de 14 anos.

Com mais esse reconhecimento, já oito mulheres vítimas do maníaco, que foi preso na semana passada. A adolescente relatou na delegacia ter sido abordada pelo agressor em uma moto, enquanto caminhava no Lar Paraná.

Armado, ele teria obrigado a jovem a acompanhá-lo até um local isolado, onde ela foi obrigada a fazer sexo oral nele. O homem ainda teria ejaculado na vítima e a beijado a força. Em seguida ele fugiu do local.

Após ter conhecimento dos casos de estupros ocorridos em Campo Mourão e da prisão do suspeito, a adolescente procurou a delegacia.

A Polícia Militar prendeu o suspeito na quarta-feira da semana passada, após dois casos seguidos de estupros cometidos por ele. Segundo as vítimas, ele usava uma moto Honda Bros e após abordar as mulheres com uma arma, as levava até um local isolado onde cometia os estupros.

O suspeito é vigilante e após localizar a moto, que tem rastreador, os policiais foram até a casa dele e o detiveram.