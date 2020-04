Adolescente apreendido por tráfico de drogas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar por volta da 1h desta madrugada, suspeito de tráfico de drogas. O fato foi registrado durante patrulhamento pela rua Aleixo Piovesan, no jardim Aeroporto.

Os policiais realizavam patrulhamento para tentar localizar uma motocicleta roubada momentos antes, quando se depararam com o jovem em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da viatura, o adolescente arremessou um objeto no chão, porém acabou abordado na sequência. Os policiais verificaram que o objeto se tratava de uma pequena caixa de metal contendo 33 pedras de crack embaladas com papel alumínio.

O jovem admitiu que vende o entorpecente pelo valor de R$ 10,00 cada porção. Com ele os policiais também apreenderam R$ 82,00 que, juntamente com o jovem e o entorpecente foram apresentados na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.

Nenhum responsável ou familiar do adolescente foi localizado pela PM para que pudesse acompanhar o caso na delegacia.