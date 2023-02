Acusado de matar a nora adolescente em C. Mourão é preso em Iretama

Foi preso nesta segunda-feira, 6, em Iretama, o homem que em novembro de 2020 matou a própria companheira de seu filho, uma adolescente de 16 anos, no jardim Tropical, em Campo Mourão.

A Justiça expediu mandado de prisão o qual foi cumprido por equipes de Inteligência e Patrulha Rural da Polícia Militar. Após o crime, o sogro da vítima fugiu e até então não havia sido localizado.

Com as investigações, a polícia descobriu que ele estava morando em uma propriedade rural, em Iretama, onde acabou preso nesta segunda-feira.

O CRIME

A adolescente foi brutalmente assassinada a facadas pelo próprio sogro, no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 16h. O crime ocorreu na rua dos Encontros, no jardim Tropical II.

Segundo as informações, o sogro de 48 anos cometeu o bárbaro crime após discussão com a adolescente. Armado com uma faca ou facão, ele atacou a jovem, provocando ferimentos gravíssimos.

A vítima morreu no local, enquanto o agressor fugiu para o meio de uma mata. Uma criança de 2 anos teria presenciado a cena e chamou vizinhos. A equipe do Samu chegou a ser acionada, mas a jovem já estava morta.