2º dia de buscas termina sem localização de corpo em poço

O segundo dia de buscas por um corpo jogado em um poço, em uma chácara, às margens do anel viário, terminou sem êxito no resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, com apoio de máquinas da secretaria de Obras do município, trabalharam o dia todo no local, mas ainda não chegaram ao cadáver.

O poço tem cerca de 20 metros e um outro buraco foi aberto ao lado para que o resgate do corpo seja feito por baixo. Lonas foram usadas para segurar a terra, evitando o soterramento, mas o trabalho tem sido bastante difícil.

As equipes deverão retomar as buscas na manhã desta terça-feira. Na mesma chácara um outro corpo foi encontrado carbonizado em uma casa que pegou fogo, no fim de semana. A Polícia Civil investiga o caso.