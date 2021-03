Fiscal de prefeitura é agredido por grupo que o acusou de denunciar festa

O aperto na fiscalização contra festas e aglomerações em todo o Paraná, ao invés de sensibilizar as pessoas sobre a gravidade da pandemia, tem causado revolta em muita gente, a ponto de na cidade de Quinta do Sol, um fiscal da prefeitura ser agredido.

O fato aconteceu por volta das 21h50 desse domingo. O servidor da prefeitura procurou a Polícia Militar para informar que enquanto trabalhava no cumprimento do decreto 6983/21, para reprimir as aglomerações, foi abordado por um grupo de pessoas, no centro da cidade.

O grupo, segundo ele, o acusou de ter denunciado à Polícia Militar um churrasco que estaria acontecendo em uma residência próxima.

Segundo a vítima, ele não tinha conhecimento de nenhuma denúncia até aquele momento, porém foi agredido com socos e chutes por dois homens.

Os agressores arrancaram uma corrente do seu pescoço, o derrubaram e quebraram o seu celular no momento em que ele tentou ligar para a PM. O fiscal também disse que foi ameaçado de morte por um dos rapazes que o abordou na rua. A PM fez diligências, mas não localizou os agressores