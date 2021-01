11° BPM terá apoio da Rotam de várias cidades na “Operação Pronta Resposta II”

O 11° Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão passa a contar a partir de hoje, até meados de fevereiro, com o reforço de equipes da Rotam de várias cidades do estado.

Esse reforço do efetivo por equipes táticas, faz parte da Operação Pronta Resposta II, desencadeada pelo Subcomando-Geral da Polícia Militar do Paraná, para fazer frente ao crime organizado.

O reforço para o quartel de Campo Mourão, virá da Rotam do 3° Batalhão de Polícia Militar (Pato Branco), 6° Batalhão de Polícia Militar (Cascavel), 19° Batalhão de Polícia Militar (Toledo), 21° Batalhão de Polícia Militar (Francisco Beltrão) e 17° Batalhão de Polícia Militar (São José dos Pinhais).

As equipes estarão reforçando o policiamento em toda a área do 11° Batalhão de Polícia Militar. As equipes de Rotam destes batalhões estarão reunidas às 18h na Praça da Catedral, dando início a estas ações.

O objetivo da operação é principalmente combater o tráfico de drogas, porte/posse ilegal de arma de fogo e intensificação do patrulhamento em pontos mais críticos.