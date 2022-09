Seminário discute atendimento à mulher em situação de violência

A Secretaria de Assistência Social em Parceria com o Conselho Municipal da Mulher, juntamente com representantes de órgãos e entidades da rede de atendimento e de gestão de políticas públicas para mulheres organizaram um Seminário sobre o Fluxograma e Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência na quarta-feira (31).

O objetivo do evento foi apresentar experiências de atendimento a mulheres em situação de violência no município de Londrina, fornecendo subsídios para a discussão e finalização da construção do fluxo de atendimento em Campo Mourão. A proposta é dar publicidade às portas de entrada e aos serviços que a mulher tem à disposição. O evento foi realizado no anfiteatro da UNESPAR.

Além de palestras ligadas ao tema, também foi apresentado o fluxograma de atendimento. “O número de casos de violência contra a mulher é alto e é necessário o envolvimento de todos para buscar solução, atuar na prevenção e no atendimento”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.

A secretária lembra que este ano foi atualizada a legislação municipal que trata das políticas públicas para mulheres e eleito o novo Conselho Municipal da Mulher.