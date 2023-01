Primeira reunião do ano da Cmeg/Campo Mourão

Aconteceu nesta semana, a primeira reunião do ano da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg). A entidade empresarial feminina, presidida por Ester de Abreu Piacentini, está ligada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac e conta com o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).

Foi também a primeira reunião com a diretoria para a gestão 2023-2024 e a pauta do encontro foi aberta com a deliberação de questões relacionadas ao preparativos para a apresentação a sociedade da escolhida para receber o troféu “Empreendedora Destaque/2023”, a empresária mourãoense Ana Paula Daleffe (Telhados de Paris/Ana Bistrô). A apresentação será no próximo dia 25 e a entrega da honraria outorgada pela Fecomércio/Cmeg PR vai acontecer em solenidade marcada para o final de março, em Foz do Iguaçu.

As participantes da reunião também discutiram detalhes para a solenidade de posse da nova diretoria da Cmeg/Campo Mourão, marcada para o dia 9 de fevereiro. O calendário de atividades para o primeiro trimestre inclui ainda a realização do já tradicional evento “Mulheres que fizeram e fazem história “, em março. A cerimônia marca ainda o transcurso do Dia Internacional da Mulher.

CARAVANA

Como nos anos anteriores, uma caravana local vai acompanhar Ana Paula Daleffe a Foz do Iguaçu na solenidade que receberá o prêmio. As reservas para integrar a caravana e participar da cerimônia estão abertas na empresa Rute Tur. O grupo ficará hospedado no Rafain Hotel, onde será realizada a cerimônia, com a programação se estendendo entre 31 de março e 1 de abril.

Na cerimônia, a honraria é entregue às homenageadas indicadas pelas cerca de 20 unidades da Cmeg em atividade no Paraná. Da solenidade participam caravanas oriundas de todo o estado e importantes lideranças do setor empresarial paranaense.