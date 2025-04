Primeira formação do projeto SOL, da Cmeg, nesta terça-feira

Continuam abertas as inscrições gratuitas para a primeira formação do projeto SOL – Superação do Olhar, promovido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg). O curso vivencial “Abra Suas Asas! Solte Suas Feras!”, com Edilaine de Castro, abre a programação nesta noite desta terça-feira (29/4), às 19 horas, no salão social da unidade do Sesc.

A atividade de estreia da ação constitui-se em uma “experiência de autoconhecimento e empoderamento através da arte, explorando criatividade, expressão corporal e superação dos medos”, acentua a empresária cultural e presidente da Cmeg/Campo Mourão, Edilaine Castro. Com dinâmicas de circo, teatro e dança, as participantes vão ampliar a autenticidade e a confiança para aplicar no empreendedorismo.

A programação do projeto SOL prevê o desenvolvimento de atividades variadas ao longo dos próximos meses. No encerramento será realizada uma viagem técnica a Curitiba para participar do Safari Urbano. O projeto idealizado pelo Sebrae visa levar os participantes para que conheçam empreendimentos conceituais que servem como inspiração. Apenas essa atividade terá custos, mas parte será subsidiada pelo Sebrae, Fecomércio, Sesc, Senac e o Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão (Sindiempresarial).

O projeto “SOL – Superação do Olhar” é o quinto projeto lançado pela atual diretoria da Cmeg/Campo Mourão, que assumiu o comando da entidade no início deste ano. Já foram lançados os projetos: Cmeg na Comunidade – Chá de Auto Estima, Embaixadoras, CidadDelas, Conexão Cultural, Enxoval CMEG.